Leerdams 'nee' belangrijk voor verkoop Eneco

Ook Leerdam zegt 'nee' tegen de verkoop van Eneco-aandelen. Die gemeente heeft net geen half procent van de aandelen in bezit, maar daarmee komt het totaal aandeel door tegenstemmers wel boven de 25 procent.

Die grens is belangrijk, want als een eventuele koper van Eneco meer dan 75 procent in handen zou krijgen, dan had de eigenaar de absolute zeggenschap gekregen en hadden de statuten kunnen worden veranderd.

Met minder dan driekwart van de aandelen wordt het energiebedrijf een minder interessante overnamekandidaat. Door de huidige stand van zaken kan de waarde van Eneco flink dalen.

Wel of niet verkopen

Op dit moment zijn 53 gemeenten eigenaar van het energiebedrijf, maar een kleine groep met daarin Rotterdam, Dordrecht, Den Haag en Leidschendam-Voorburg heeft samen al 60 procent van de aandelen in bezit.

Verschillende gemeenteraden hebben inmiddels gestemd over de verkoop. Rotterdam stemde op 13 oktober in met verkoop van de aandelen, terwijl Den Haag tégen verkoop stemde.

Ook Schiedam en Sliedrecht zijn tegen. In Gorinchem is nog geen besluit genomen over de eventuele verkoop. De stemverdeling in de gemeenteraad was 50-50. Daarom is de beslissing is uitgesteld.

Ridderkerk en Hellevoetsluis hebben eerder besloten het belang in Eneco te behouden. Albrandswaard wil wel verkopen, net als Dordrecht.

Voor 1 november moeten alle gemeenteraden hun voorkeur hebben uitgesproken. Een definitief besluit over de verkoop wordt in maart, na de gemeenteraadsverkiezingen genomen.