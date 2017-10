'Later', glossyprimeur voor alles rond de dood, gelanceerd

Nederland is dankzij de Rooterdams/ Hendrik Ido Ambachtse glossy 'Later' een rouwverwerkings-magazine-primeur rijker, waarin eenieder zich kan oriënteren op de vele al dan niet gepaste mogelijkheden rondom het dood-emo-meebelevingsthema om het even.

Niet alleen omdat de verwachting luidt dat er alleen al in Nederland binnen nu en tien jaar zo'n 3 miljoen mensen zullen verscheiden, maar ook persoonlijke drama's lagen er voor journalist/bladenmaakster en initiatrce Marlies Blom aan het rouwverwerkingsblad ten grondslag. Met een klein redactieteam van slechts vier medewerkers wist de door kanker getroffen en immer bevlogen Bol in negen maanden dit fraai vormgegeven, zeer lezenswaardige 148 pagina's tellende koffietafel-epos van de persen te laten rollen. De bewerkelijke bewaarheid zag onder grote belangstelling vandaag in een mega-opblaaskerk die ergens in een doods Hollands duinpan-stiltegebied verrees, het uiteindelijke lanceringslicht. De verschijning droeg de maakster op aan haar op 19 jarige leeftijd door een motorongeluk omgekomen zoon Pim Onze speciale life and deathstyle-verslaglegger JFK maakte de spectaculaire onthulling van nabij mee......