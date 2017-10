Gloednieuw Zwemcentrum Rotterdam-Zuid bijna klaar

Rotterdam-Zuid krijgt als tweede in Nederland een 50-meterbad. Het gloednieuwe Zwemcentrum Rotterdam gaat op 22 januari open, maar voor die tijd moet er nog veel gebeuren.

Het zwembad moet een maand eerder al 'gebruiksgereed' zijn, omdat de zwembadinstallaties getest moeten worden en het water moet nog worden verwarmd. Daarom zijn ze op vrijdag begonnen het 50-meterbad te vullen met een brandweerslang.

In totaal moet er 3,8 miljoen liter water het zwembad van 50 meter in en dat gebeurt een week lang dag en nacht. Naast dit 50-meterbad heeft het zwemcentrum ook een bad van 25 meter. Het vullen van dit bad is al achter de rug en duurde ook een week, maar de kraan stond alleen overdag open.

Topprestaties

Er zijn duidelijke verschillen tussen de zwembaden. Zo zijn bij het grote bad de koele kleuren blauw en wit gebruikt. Bij het kleinere bad zijn donkerdere kleuren gebruikt. Een bewuste keuze, vertelt projectleider Marcel van der Meer.

"Het 50-meterbad is ingericht om topprestaties te leveren. Dat gaan we terugzien in alle verenigingen, alle wedstrijden, zowel waterpolo als het kortebaan- en langebaanzwemmen die hier gaan plaatsvinden. Het 25-meterbad heeft een andere kleurstelling en heeft een beweegbare bodem, die gaan we gebruiken voor de doelgroepen en voor het lessen."

Een groot Olympisch zwembad vraagt natuurlijk om grote wedstrijden en ook daar heeft het projectteam 'Hart van Zuid' aan gedacht.

"We zijn in gesprek met de bondscoach van het dames waterpoloteam en zetten ook in op de Jeugd Olympische Spelen en de World Police and Fire Games."

Verhuizing

Het nieuwe zwembad komt in het voormalig deelgemeentekantoor van Charlois. Van dit oude gebouw zijn alleen nog de wanden te herkennen, de rest is gestript.

Wanneer het nieuwe zwembad open gaat, wordt het oude pand gesloopt. Daar komt het kunstenpand voor terug met een bibliotheek en het Theater Zuidplein.

In het oude zwembad kan nog tot en met 24 december gezwommen worden.

Gebiedsontwikkeling Zuid