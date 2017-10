Feyenoord traint ook volgende week besloten

Feyenoord traint ook komende week besloten. Niet één training van de regerend landskampioen is toegankelijk voor het publiek. Ook deze week werkte de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst al achter gesloten deuren toe naar de confrontaties met de amateurs van Swift (beker) en Roda JC, zaterdag in de competitie.

De Rotterdamse club zit in een moeilijke fase, met veel teleurstellende resultaten. Dieptepunt was de 1-4 nederlaag van Feyenoord van afgelopen zondag tegen aartsrivaal Ajax.

Komende zaterdag staat de competitiewedstrijd in Kerkrade tegen hekkensluiter Roda JC op het programma voor de huidige nummer vijf van de eredivisie. Op woensdag 1 november speelt Feyenoord in de Champions League in Oekraïne tegen Shakhtar Donetsk.