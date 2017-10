De Hef toch met asbesthoudend grit gestraald

Bij de werkzaamheden aan de Hef in 2016 is toch asbesthoudend straalgrit gebruikt. Het zou om kleine hoeveelheden gaan. Dat schrijft wethouder Eerdmans in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De gemeente zegt afgelopen maandag op de hoogte te zijn gebracht door de aannemer.

In de brief staat: "In de grondstof die is gebruikt om een mengsel voor straalgrit te maken, is een minimale hoeveelheid asbest aangetroffen. De hoeveelheid asbest in het straalgrit van De Hef is nog veel kleiner dan de geringe hoeveelheid asbest in het grit van de Willemsbrug."

Rotterdam overlegt nog met andere diensten (GGD, DCMR en ISZW) of er nog extra onderzoek of maatregelen nodig zijn.

Inspectie

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in een reactie op de brief van de gemeente Rotterdam dat inderdaad uit onderzoek is gebleken dat Eurogrit, het product van het bedrijf Sibelco, al sinds mei 2015 grondstoffen uit de Oekraïne betrekt. Daarin zaten, blijkt achteraf, steeds kleine hoeveelheden asbest.

De grondstoffen worden vermengd en daarmee met een factor tien verdund. ''Daardoor gaat het om een geringe hoeveelheid, die je feitelijk niet eens zou meten'', aldus de woordvoerder van de inspectie.

Het straalgrit dat sinds juni is geleverd bevat volgens de inspectie ruim dertig keer zoveel asbest als de voorgaande grondstoffen.

Omwonenden



Omwonenden van de Hef zijn donderdagavond op de hoogte gebracht via een brief. Zij zijn, ondanks de geringe hoeveelheden, ongerust.

''We hebben in 2016 maanden in het stof gezeten'', zegt één van de buren van de Hef.

"Het zeil waarmee de brug was ingepakt ging tijdens de werkzaamheden keer op keer stuk. De gemeente beloofde wel dat het werd gerepareerd, maar dat duurde vaak heel lang. We weten niet wat we nu nog moeten geloven.''

Onderzoek



Op verzoek van omwonenden heeft de DCMR vorig jaar onderzoek gedaan naar het stof. Daar werd specifiek gezocht naar restanten van het gevaarlijke product chroom6. Naar asbest is toen geen onderzoek gedaan, meldt de Milieudienst Rijnmond.