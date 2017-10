Sparta heeft Vriends terug voor duel met FC Groningen

Sparta kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen weer beschikken over Bart Vriends. De verdediger was enkele weken uit de roulatie. Janne Saksela en Paco van Moorsel ontbreken nog wel in de selectie van trainer Alex Pastoor.

De oefenmeester van de Rotterdammers gaat niets wijzigen in zijn opstelling. Hij houdt vast aan de elf spelers die ook tegen Ajax en Excelsior aan de aftrap stonden. Sparta - FC Groningen begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.