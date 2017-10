Guus Meeuwis verheugt zich op 'puur optreden' in Bibelot

Guus Meeuwis kijkt uit naar zijn uitverkochte optredens in poppodium Bibelot in november. Optreden in Ahoy, op festivals en in concertzalen is toch anders dan in een club, zei Meeuwis vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

"In een club sta je gewoon met een biertje en mag de versterker net iets harder open. Eigenlijk is dat gewoon heel puur."

Ook Ahoy is een mooie plek met fijne herinneringen voor Meeuwis. "Mijn allereerste grote concert was in Ahoy. Ik heb daar mooie dingen gezien, maar ook zelf gestaan. Sindsdien is Ahoy een bijzondere plek voor mij."

Meeuwis' nieuwste single is een samenwerking met Ilse DeLange. Het nummer heet 'Ik geloof in geluk'. De zanger speelt op 18 en 19 november met The Monkey Sandwich Band in Dordrecht.

In januari staat Guus Meeuwis weer met Vrienden van Amstel Live in Ahoy. Ook zijn nieuwe theatertour komt in 2018 naar Rotterdam, hij is dan te zien in het Nieuwe Luxor Theater.