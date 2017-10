Feyenoord ziet ook verdediger Nelom afhaken

Miquel Nelom

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdagavond in het uitduel bij Roda JC niet beschikken over Miquel Nelom. De linksback heeft een tik op zijn knie gekregen. Ook Renato Tapia en Sven van Beek zijn er nog niet bij in Limburg.

Van Bronckhorst mist ook de langer geblesseerden Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin en dus blijft het puzzelen voor de trainer in de defensie. Sam Larsson, die tegen de amateurs van Swift (4-1) afgelopen woensdag drie keer scoorde, zit volgens Van Bronckhorst dicht tegen een basisplaats aan.