Autoinbraken Sliedrecht fors gedaald door chemisch DNA

De DNA-vloeistof Het goedje wordt in de auto op verschillende plekken gesmeerd

Het aantal auto-inbraken in Sliedrecht is door een pilot met chemisch DNA gedaald met 81 procent. Landelijk was de daling 'maar' 19 procent. De succesvolle proef wordt nu in de hele gemeente uitgerold.

De gemeente Sliedrecht ging vorig jaar als eerste gemeente van Nederland aan de slag met de DNA-kit. Het chemische goedje wordt op auto's en auto-onderdelen gesmeerd en is met het blote oog niet te zien. Scanapparatuur van de politie herkent het chemische DNA wel en kan de auto-onderdelen direct koppelen aan de eigenaar van de auto. Zo wordt het onaantrekkelijk om auto-onderdelen te stelen en door te verkopen. Op verkeersborden in de wijk werden potentiële dieven ook gewaarschuwd over de inzet van het DNA. Tijdens de proef konden alleen bewoners uit Sliedrecht-Oost een autokit kopen, omdat uit onderzoek van de politie bleek dat daar de meeste auto-inbraken plaatsvonden. Wegens het succes wordt de proef nu uitgebreid naar de hele gemeente. De autokit kost 15 euro.