Feyenoord is officieel wereldkampioen

Feyenoord mag zich sinds vandaag officieel wereldkampioen noemen. De wereldvoetbalbond FIFA heeft besloten dat alle clubteams die tussen 1960 en 2004 de wereldbeker wonnen, zich wereldkampioen mogen noemen.

De Rotterdamse club won de Europa Cup 1 in 1970, door in Milaan het Schotse Celtic te verslaan in de finale. Vervolgens pakte Feyenoord ook de wereldbeker door af te rekenen met Estudiantes. Ook Ajax won de wereldtitel, in 1972 en 1995. PSV, dat de Europa Cup 1 won in 1988, verloor de strijd om de wereldbeker van het Uruguayaanse Nacional.

Van 1960 tot 2000 speelde de kampioen van Europa tegen de kampioen van Zuid-Amerika om de zogeheten Intercontinental Cup. In 2000 werd het WK voor clubteams geïntroduceerd, en deden voor het eerst ook clubteams mee van andere continenten dan Europa en Zuid-Amerika. Sinds 2005 wordt het WK voor clubteams elk jaar gespeeld en mag de winnaar zich wereldkampioen noemen.