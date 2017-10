Voetganger gewond na aanrijding Barendrecht

Foto: Archief

Een 18-jarige man uit Barendrecht is vrijdagochtend op de Buitenlandse Baan gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer heeft een gebroken been en wordt in het ziekenhuis onderzocht aan zijn nek en hoofd.

Een getuige zag dat het slachtoffer werd aangereden op het moment dat hij overstak bij een zebrapad richting de bushalte. De 21-jarige automobilist had de man niet gezien. Na het ongeluk werd de weg afgesloten en een traumahelikopter opgeroepen. De 21-jarige bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.