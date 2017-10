Donkere nachten in Chris Natuurlijk van 28 oktober

De nacht van de nacht, het maanlicht van Jongkind, het Rotterdamse Dakenboek en griezelig actuele thriller van Martine Kamphuis in Chris Natuurlijk van 28 oktober

Duisternis in de Nacht van de Nacht

In het weekend van de Nacht van de Nacht vertelt Kester Freriks over de schoonheid, het gebrek aan en de noodzaak van duisternis. De schrijver en journalist werkt aan een boek over belangrijke natuurwaarden als donker, ruimte en stilte.

De landschappen met maanlicht van Jongkind

De 19e eeuwse Johan Barthold Jongkind maakte zijn landschappen met maanlicht op bestelling. "De Fransen waren er gek op.", vertelt conservator Gerrit Willems tijdens een rondleiding over de tentoonstelling Jongkind&vrienden die vanaf 29 oktober is te zien in het Dordrechts Museum. Behalve het werk van Jongkind, zijn op de expositie ook schilderijen te zien van Monet, Boudin en Daubigny.

Het dak op met Esther Wienese

Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland. Het Rotterdamse Dakenboek van Esther Wienese laat zien hoe daken in Rotterdam nu al in gebruik zijn om te wonen, werken en voor de vrije tijd, voor de opvang van regenwater, energie en natuur. Maar er is nog veel meer mogelijk. Door de ontwikkeling van daken wordt Rotterdam groener, leuker, duurzamer en leefbaarder.In het boek komen visionairs vanuit verschillende specialismen aan het woord over de rol van het dak in de stad van de toekomst.Bovenop het dak van gebouw De Heuvel in het Laurenskwartier vertelt de schrijfster over haar boek. Irene Smit van Gebouw de Heuvel vertelt over de vergevorderde plannen om van het dak van de Heuvel een voorbeeld te maken. Op het gebouw komt een energiedak met zonnepanelen (geel), een sociaal dak met een dakbar (rood), een daktuin (groen) en een dakvijver met waterplanten (blauw). Bijzonder is dat alle daken toegankelijk en zichtbaar zijn voor het publiek, in het hart van de binnenstad.

Zondebok

De Rotterdamse schrijfster en psychiater Martine Kamphuis heeft een nieuwe thriller geschreven rond de jonge psychologe WP. Dit keer gaat het over zondebokken. De schrijfster komt in Chris Natuurlijk vertellen over haar nieuwe boek Zondebok

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.