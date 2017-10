Jørgensen: 'Geen moeilijke periode, dit is voetbal'

Nicolai Jørgensen werd vorig seizoen kampioen met Feyenoord, hij werd topscorer van Nederland, maar deze voetbaljaargang verloopt vooralsnog stroef voor de club én voor de spits. De Deen is na blessureleed wel weer helemaal fit, maar de resultaten vallen tegen.

Toch ervaart Jørgensen deze periode niet als zwaar. "Het is geen moeilijke periode, dit is voetbal. We hebben een nieuw team, veel nieuwe spelers, én blessures. Het heeft tijd nodig. We willen alles winnen, maar soms heb je tegenslag. Daar moet je weer uitkomen," aldus de aanvaller.

"Ik voel geen negatieve druk, we hebben niet de gewenste resultaten geboekt de laatste wedstrijden, maar we moeten positief blijven en hard werken. Het is nog een lang seizoen, we kunnen het omdraaien en punten pakken voor kerstmis."

Jørgensen is weer helemaal de oude. "Ik ben 100 procent fit, sneller dan verwacht. Maar ik voel me goed, dat is morgen geen probleem tegen Roda JC."