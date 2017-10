Feyenoord op donderdag 21 december tegen Heracles

Feyenoord zal op donderdag 21 december aantreden in de achtste finale van de KNVB Beker. Om 20.45 uur zal er in De Kuip worden afgetrapt tegen Heracles Almelo.

De Rotterdammers bereikten de achtste finale door met 4-1 te winnen van Hoofdklasser AVV Swift. Heracles Almelo boekte een 3-1 overwinning op HSV Hoek, dat eveneens in de hoofdklasse actief is. Zaterdag spelen de Hoek en Swift tegen elkaar in Zeeland.

Omdat Feyenoord de laatste wedstrijd van de achtste finale is, zal er aansluitend in De Kuip worden geloot voor de kwartfinales.