Zuid-Holland negeert verzet Nissewaard tegen overdracht Oudenhoorn

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil de overgang van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis per 1 januari 2018 doorzetten. GS leggen de bezwaren van Nissewaard tegen de grenscorrectie naast zich neer, blijkt uit het definitieve voorstel over de herindeling.

Oudenhoornaars willen al sinds 2012 deel worden van Hellevoetsluis. Sindsdien wordt over de grenscorrectie gesteggeld door de gemeentebesturen van Nissewaard en Hellevoetsluis. Ze kunnen het met name niet eens worden over het bedrag dat Hellevoetsluis als compensatie aan Nissewaard zal betalen, omdat ze er gebied en inwoners bij krijgt.

De provincie heeft de afgelopen jaren bemiddeld tussen de twee gemeenten. Dit jaar is dit in de eindfase beland. Zuid-Holland, die voorstander is van de grenscorrectie, heeft een zogeheten herindelingsontwerp vastgesteld waar Nissewaard en Hellevoetsluis met hun zienswijze op mochten reageren.

Half september bleek dat Nissewaard definitief tegen de grenscorrectie blijft. De gemeente is nog steeds niet tevreden met de hoogte van de compensatie. Ook vindt Nissewaard dat de provincie niet de juiste instantie is om over de grenscorrectie te beslissen. Volgens haar ligt die bevoegdheid bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Gedeputeerde Staten schrijft nu: "We zien in de zienswijze van Nissewaard geen reden om van de voorgenomen grenscorrectie af te zien en stellen daarom Provinciale Staten voor om de Herindelingsregeling vast te stellen."

De grenscorrectie moet volgens GS per 1 januari 2018 een feit zijn. Ze vragen de gemeentes Nissewaard en Hellevoetsluis om hier de nodige voorbereidingen voor te treffen.

Nissewaard heeft nog niet gereageerd op het voorstel.