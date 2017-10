Effectief Excelsior wint ook in Enschede

Excelsior heeft vrijdagavond de wedstrijd tegen FC Twente in winst omgezet. In de Grolsch Veste won de ploeg van Mitchell van der Gaag met 1-3. Door de overwinning zet Excelsior een sterke uitreeks voort. Maar liefst dertien punten werden in uitwedstrijden gepakt.

In de beginfase leek het er nog niet op dat Excelsior er met de winst vandoor zou gaan. FC Twente kam na één minuut en tien seconden namelijk al op een 1-0 voorsprong. Tom Boere scoorde voor de ploeg van Marino Pusic.

Standaardsituaties

Excelsior liet zich door de tegentreffer niet van de wijs brengen. Ondanks dat het voetballend niet geweldig was, bleef de ploeg wel goed in de wedstrijd. Het was dan ook geen toeval dat de gelijkmaker uit een standaardsituatie viel. Hicham Faik mocht vijf minuten voor rust aanleggen voor een vrije trap, die hij vervolgens mooi binnenschoot. De ploegen zochten daardoor de kleedkamer op met een 1-1 tussenstand.

Ook in de tweede helft voetbalde beide ploegen niet hoogstaand. FC Twente had vooral de bal en Excelsior probeerde via de omschakeling gevaarlijk te worden. Dat lukte niet altijd, omdat het in de eindfase slordig was. Het was opnieuw een standaardsituatie die uitkomst bood voor de Kralingers. In de 74e minuut kopte linksback Milan Massop Excelsior uit een hoekschop van Hicham Faik op 1-2.

Linkerrijtje

Scoreverloop

Tien minuten voor tijd was het feest compleet voor Excelsior. De andere back, Khalid Karami, scoorde voor de Rotterdammers. Met een droge knal zette hij Excelsior op 1-3. FC Twente werd, mede door het inbrengen van Jos Hooiveld, daarna nog gevaarlijk. Maar kwam niet meer dichterbij. Excelsior staat door de overwinning nu op een knappe achtste plek.1-0 2' Tom Boere1-1 41' Hicham Faik1-2 74' Milan Massop1-3 80' Khalid Karami

Opstelling Excelsior

Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Vermeulen (Messaoud 68'), Koolwijk (Fortes 87'); Caenepeel, Van Duinen, Bruins (El Azzouzi 32')