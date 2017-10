LIVE: FC Twente-Excelsior (1-0) en RKC-FC Dordrecht (0-0)

FC Twente-Excelsior is vanavond live te volgen op Radio Rijnmond. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag staat elfde in de eredivisie, de Tukkers bezetten de twaalfde positie.

De Rotterdammers pakten dit seizoen elf punten, waarvan tien op vreemde bodem. FC Twente heeft negen punten na negen duels. Sinclair Bischop doet verslag van de wedstrijd in Enschede.

Ook het duel in de eerste divisie tussen RKC Waalwijk en FC Dordrecht is live bij ons te volgen. Dennis Kranenburg reist af naar Waalwijk. De uitzending begint om 19.00 uur, een uur later wordt er afgetrapt op de velden. Dennis van Eersel presenteert de show.

Opstelling Excelsior

Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Vermeulen, Koolwijk; Caenepeel, Van Duinen, Bruins

Scoreverloop

1-0 2' Tom Boere

Opstelling FC Dordrecht

Fij; Stankov, Amefor, Alkan, Misidjan; Hamer, Mahmudov, Bakker; Calcan, Arias, Mutzers

Scoreverloop