ARCHIEF RIJNMOND 15 okt 2017 - Kleine Tragedie

Afgelopen week heb ik het mijn vrouw een beetje lastig gemaakt.Tijdens iets dat was bedoeld als een leuk avondje uit.

Cabaretiers Mike Boddé en Jeroen van Merwijk hielden in De Kleine Komedie in Amsterdam een zogeheten Nacht van de Drie Akkoorden. Een gelegenheidsprogramma rond hun verschil van mening over hoeveel akkoorden je nodig hebt voor een goed liedje.

Volgens Jeroen volstaat drie akkoorden. De zeggingskracht komt uit de tekst. Mike vindt een wat bredere harmonische aanpak al gauw veel interessanter.

Mike Boddé komt oorspronkelijk uit Rotterdam, hij heeft ook dingen gedaan hier op Radio Rijnmond, ik beschouw hem als een vriend, ik bewonder hem ook, hij klinkt al heel lang met zekere regelmaat in Archief Rijnmond, en nu en dan maak ik opnames van bijzondere projecten van hem. En die Nacht van de Drie Akkoorden leek me ook wel iets om op te nemen. Ik vroeg het Mike, en het was oké.

Alleen: hoe gaat zoiets dan verder?

Het is wel zo handig om daarna ook even contact op te nemen met degene die de verdere productie van zo’n avond in handen heeft, en met het theater zelf. De zaaltechnicus moet bijvoorbeeld even weten dat ik kom, en wat ik van hem nodig heb.

Nou ben ik in sommige dingen heel secuur.

Als ik een oude grammofoonplaat in de computer heb opgeknapt moet je echt je best doen om er nog een tikje in te horen, en aan geluidsmontages voor de radio kan ik vrij lang en geconcentreerd slijpen en vijlen.

Maar in het maken van afspraken wil ik nog weleens een beetje, nou ja, ‘makkelijk’ zijn.

En ik had in de aanloop tot die Nacht van de Drie Akkoorden nog eens griep ook. Dat bevordert de communicatieve daadkracht ook niet.

Het komt erop neer dat ik pas op de middag voor dat avondprogramma naar De Kleine Komedie heb gebeld om mijn komst aan te kondigen, maar dat was op zaterdag, en er was niemand om de telefoon op te nemen.

Nou ja, dan zou ik het ter plekke wel regelen.

Mijn vrouw en ik zouden ook vast wel een plek vinden om te gaan zitten. Dat lukt altijd. Ik zit zelf ook het liefst op de grond, naast de mengtafel. Gemiddeld genomen zit ik liever op de grond dan op een stoel.

En dat mijn vrouw, die niks wist van mijn gebrekkige voorbereiding, meeging, had te maken met de Amsterdamse museumrondleiding dat we - al weken eerder - voor die middag hadden besproken.

Na die rondleiding begaven we ons naar het theater.

In de deur van de artiesteningang van De Kleine Komedie stond net de bevriende Kees Torn te roken toen we aankwamen, dus die liet ons binnen.

Daarna wat handen schudden, en òp naar de man van het geluid, een ingehuurde kracht die dus niet wist van mijn komst, maar die heel behulpzaam was.

De man van het licht daarentegen, die naast hem zat, begon tegen te sputteren. Ik geloof dat hij bij het theater hoorde. Had ik dit wel afgesproken met het kantoor? En als dit een commercieel iets was, moest hiervoor worden betaald.

Ik zei dat ik het wel zou regelen.

Ik dacht dat de baas van het theater - die ik eerder heb gesproken - zich nog wel zou melden, maar ik heb haar niet gezien.

Wel meldde zich een - denk ik - plaatsvervangster die helemaal niet blij was met mijn ongeorganiseerd aandoende initiatief.

Dit had ze wel even éérder willen weten.

Waar gingen wij bijvoorbeeld zitten? Op de grond naast de mengtafel? Geen sprake van. Ik kon hooguit op een stoel zitten naast de geluidsman. En voor mijn vrouw moest dan in de zaal een plek worden gevonden. En dat kon nog weleens lastig worden, want het was uitverkocht.

Wanneer wilde ik het trouwens uitzenden?

Ja, dat wist ik nog niet.

‘Ik verzamel altijd van alles, en dan strooi ik dat uit over de uitzendingen,’ hoorde ik mezelf zeggen.

Ik geloof dat dit antwoord het vertrouwen van deze mevrouw in mij niet echt ten goede kwam. Ze maakt de indruk dat ze me het liefst bij kop en kont wou beetpakken om me op straat te smijten.

Mijn eigen vrouw had hier intussen als een soort lijdend voorwerp bij gestaan. Haar ongelukkigheid met de situatie was bijna tastbaar. Toen we even alleen waren, zei ze op weliswaar gedempte maar toch gedecideerde toon tegen me: ‘Als er geen stoel voor me is, ga ik weg. Dan pak ik de trein naar huis, hoor.’

Zelf vond ik de situatie inmiddels natuurlijk ook allesbehalve fijn. Voor mijn gevoel zat ik nu tussen minimaal twee vuren. Maar ja, als die opnames maar lukten.

En zie, even later werd er een stoel voor me neergezet naast het mengpaneel en kreeg mijn vrouw een ordentelijke theaterstoel vlak bij. De plek van iemand die niet was komen opdagen.

Terwijl het licht doofde, beloofde ik mijn vrouw op fluistertoon dat ik het een volgende keer beter zou regelen.

Uit haar koele reactie kon ik opmaken dat ze het me nog niet had vergeven.

Maar de Nacht van de Drie Akkoorden kon beginnen.

SPEELLIJST

1. Ik mis je – John Verkroost

NACHT VAN DE DRIE AKKOORDEN

Opnames van de Nacht van de Drie Akkoorden, zaterdag 7 oktober 2017, Kleine Komedie.

2. Alles is een lied – Mike Boddé

3. Hekken om mijn hart – Mike Boddé

4. Hekken om mijn hart – Jeroen van Merwijk

5. De regenboog – Kees Torn

6. Mijn laatste eer - Herman Finkers

7. Jagerslied - Herman Finkers

8. Ommetje met m’n mol – Kees Torn

9. Drinklied - Kees Torn