Schoolgebouw Hellevoetsluis blijft dicht

Het pand in Hellevoetsluis.

Het gebouw van scholengemeenschap Helinium en het Albeda College in Hellevoetsluis blijft voorlopig dicht. Uit nader onderzoek is gebleken dat het nog niet verantwoord is om de leerlingen weer toe te laten, omdat de vloer mogelijk constructiefouten bevat.

Maandag werd besloten om het gebouw (genaamd TPH 2) aan de Fazantenlaan tijdelijk te sluiten. Uit verder onderzoek is gebleken dat het pand uit 2007 mogelijk overeenkomsten heeft met de parkeergarage in Eindhoven die instortte. De 400 leerlingen van het Albeda College en 40 van Helinium werden de afgelopen week tijdelijk in andere gebouwen van Helinium ondergebracht. Voor hen moet een permanente oplossing worden gevonden. De leerlingen en ouders worden donderdagavond bijgepraat door de leiding van Albeda en Helinium.