Politie Rotterdam pakt meer overvallers op

De politie Rotterdam heeft in de eerste tien maanden van 2017 al vaker verdachten van een overval aangehouden, dan in heel 2016. Het aantal overvallen is in die periode ook licht gestegen.

De recherche zet al jaren vol in op overvallen. "De kans dat je gepakt wordt, is groot", klinkt het onheilspellend in een tussentijdse rapportage. Volgens het Regionale Team Overvallen zijn er in meer onderzoeken aal aanhoudingen verricht. "En ondanks de lichte stijging van het aantal overvallen, lossen we ook meer zaken op." Gisteravond werd nog een 16-jarige jongen opgepakt na een overval op een snackbar in Rotterdam-Oosterflank.