Oud-Feyenoorder Hans Kraay senior overleden

Hans Kraay senior - Foto: ANP

Voormalig Feyenoordverdediger Hans Kraay senior is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat vrijdagmiddag bekendgemaakt. Kraay was in zijn lange voetballoopbaan ook trainer van Feyenoord én Sparta.

Kraay speelde in de periode 1961-1968 in het eerste elftal van Feyenoord. Hij kwam acht keer uit voor Oranje. Kraay trainde Feyenoord in 1982 en 1983. Vijf jaar later keerde hij kortstondig terug als technisch directeur. Die laatste functie vervulde hij ook bij PSV. Tijdens zijn spelerscarrière trainde Kraay DFC, de amateurclub waaruit in 1972 FC Dordrecht voortkwam. Daarna volgden VV Benschop, Go Ahead Eagles, Ajax, AZ'67, het Canadese Edmonton Drillers, Sparta, FC Den Haag, Feyenoord en PSV. Na zijn trainerscarrière werd Kraay voetbalcommentator bij de NOS en analist bij onder meer het radioprogramma Langs de Lijn. In 2004 stopte hij als vaste gast bij Voetbal Insite.