Rijnmond Staat Stil: Johan Lock en de Pinkstergemeente

Stel je wordt geboren in een kleine Pinkstergemeente, met visioenen en wonderbaarlijke genezingen. Het is een hechte groep, die altijd met elkaar optrekt. Totdat je na vele jaren gaat denken: maar er is ook een wereld daarbuiten. Er is meer dan de kerk.

Dit is het verhaal van Johan Lock(55) uit Rotterdam. Hij groeide op in de Pinkstergemeente De Kandelaar, destijds een van de grootste van Nederland.

Gebedsgenezing

Over het ontstaan van de evangelische groepschreef hij een boek: " De Erfenis van Adriaan ."

Adriaan is de oom van Johan Lock. Hij vormt met familieleden een kleine, religieuze gemeenschap. Door bidden en zingen redden zij het leven van een doodziek jongetje van drie jaar oud. Dankzij het directe lijntje met God dat zij hebben. Dat is de overtuiging.

Kaasboer

Het is de jaren vijftig, de tijd dat de extatische Pinksterbeweging uit de VS komt overwaaien. Zoals die van predikant T.L. Osborn. "Mijn vader ging al die bijeenkomsten af. Tot in Groningen toe. Dan kwam hij na middernacht thuis en stond weer vroeg op, om als kaasboer aan de slag te gaan in Maasland."

In zijn pakhuis krijgt de vader van Johan Lock een visioen. Het sterkt hem in de overtuiging bij een bijzonder genootschap te horen.

Seksclub

De groep vestigt zich in de jaren zeventig aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam met een evangelische koffiebar. "Pal naast de seksclub OQ. Misschien niet toevallig: daar waar de zondaars kwamen..."

De Pinkstergemeente De Kandelaar wordt groter en verhuist naar de Nieuwe Binnenweg. De OQ-club neemt het gebouw van de koffiebar erbij. In het huidige pand verkleden de dames zich in een ruimte, die vroeger werd gebruikt voor bijbelklasjes.

Bioscoop

Aan de Nieuwe Binnenweg wordtecht groot, in een gebouw dat voorheen in gebruik was van de bioscopenen. In de grote zaal zitten honderden mensen, stoeltjes moeten worden bijgezet. Elly & Rikkert treden op:krijgt een naam, in heel Nederland.

Maar het loopt niet goed af met de kerk. Voorganger Adriaan blijkt niet alleen autocratisch en lomp, hij pleegt ook overspel. Het seksschandaal ontploft als een bom in de Pinkstergemeente.

Truman Show

Lock:"Ik was toen al een tijd hevig aan het twijfelen. In 1998, tijdens de crisis, zag ik de film, met Jim Carrey. Ik kreeg tranen in mijn ogen en herkende mijzelf: levend in een geconstrueerde wereld. Ik besefte: er is ook nog een wereld daarbuiten."

Samen met zijn vrouw verlaat hij De Kandelaar, die uit elkaar valt. Er komt een nieuwe Pinkstergemeente, Europoort , die er nog altijd zit.

Schandaal

Lock heeft al die tijd onder een soort kaasstolp geleefd. "Het schandaal van 1998 heeft daar ook mee te maken. De voorganger heeft in een Pinkstergemeente zoveel vrijheid. De gelovigen vinden meer goed van hem, dan zou moeten. Want ze willen allemaal God bereiken en denken dat de voorganger een noodzakelijke stapsteen is naar mijn ontmoeting met God."

Ook Lock blijft, ondanks zijn twijfels, nog lang in de kerk, tot zijn 36e. "Ik dacht: er komen hier duizend mensen. Misschien ligt het aan mij en snap ik het nog niet helemaal."

Geborgen

Johan Lock hoopt daarom dat leden van andere Pinkstergemeenten zijn boek lezen. Omdat de structuren nog dezelfde zijn. Maar, benadrukt hij: "Ik geef niet af op de kerk. Ik ben geen Maarten het Hart. Er zitten zoveel mooie kanten aan, van geborgenheid, richting en doel in je leven."

Speciaal voor Rijnmond Staat Stil ging Lock terug naar de zaal aan de Nieuwe Binnenweg. Daar, waar hij 18 jaar lang dagelijks kwam. "Ik dacht dat het mij niets zou doen, dat het voelde alsof het over een ander ging. Maar nu ik hier zit, komen de warme gevoelens weer naar boven. Als ik het al zou willen: je raakt het nooit kwijt. Ik ben ongeneeslijk religieus."