Analisten over Kraay senior: 'Fantastische verdediger en trainer met principes'

Voormalig Feyenoordverdediger Hans Kraay senior is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat vrijdagmiddag bekendgemaakt. Kraay was in zijn lange voetballoopbaan ook trainer van Feyenoord én Sparta.

Kraay speelde in de periode 1960-1968 in het eerste elftal van Feyenoord. In die periode werd Feyenoord drie keer landskampioen en veroverde het de KNVB Beker. Kraay kwam acht keer uit voor Oranje. Later werd hij onder andere voor Voetbal Inside en de NOS voetbalverslaggever.

Warme man met principes

Bij Voetbal Inside werkte hij onder andere met Johan Derksen. "Ik vond hem een heel goede collega en een warme man. Maar af en toe blokkeerde hij. Zo vertrok hij bij TV (net als dat hij in zijn trainerscarrière door principes vaak vertrok) door een incident met Wilfred Genee. Toen zei hij: 'Hij of ik eruit'. En Wilfred had net een vierjarig contract getekend. Dus weer Hans eruit, dat was altijd jammer."

Fantastische verdediger

RTV Rijnmond-analist Rob Jacobs speelde bij Feyenoord met Kraay samen. "Hij was een fantastische centrum verdediger die zijn weerga niet kende wat betreft mentaliteit, uitstraling en karakter. Verder was hij fysiek erg sterk en had hij ook een goede trap."

Luister hierboven de gesprekken met Johan Derksen en Rob Jacobs