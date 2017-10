Druk Halloweenweekend in Rotterdam

Eigenlijk is het echte feest op 31 oktober, maar op veel plaatsen in Rotterdam wordt zaterdag en zondag al Halloween gevierd. De feestvierders willen in stijl verschijnen. En dat is vrijdag al te merken in de winkelstraten.

Zo is het al de hele week druk bij A tot Z Feestwinkel in Berkel en Rodenrijs. "Iedereen komt hier voor een unieke outfit. En die kunnen ze bij ons zeker vinden. We staan op vrijdag en zaterdag met drie personeelsleden in de zaak", vertelt Rita Fransen de feestwinkel.

Ook bij make-up winkel NYX Professional op de Lijnbaan in Rotterdam verwachten ze op vrijdag en zaterdag veel mensen die zich helemaal in Halloweenstijl willen laten opmaken. "We hebben al veel boekingen staan en verwachten ook mensen die komen binnenlopen. Halloween is erg populair in Rotterdam."

De traditie van Halloween is overgewaaid uit landen als Ierland, Engeland en de Verenigde Staten. Ze grijpt terug op oudjaarsavond in de Keltische kalender (31 oktober). Kinderen gaan op die avond langs de deuren en roepen 'trick or treat'. De bewoner heeft dan de keuze om belaagd te worden met een pesterijtje of dit af te kopen met iets lekkers.