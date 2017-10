Vuurwapen gevonden na achtervolging in Rotterdam

In Rotterdam heeft de politie vrijdagavond twee mannen opgepakt na een achtervolging. Een van hen had een vuurwapen bij zich.

De twee mannen zaten in een auto op het Mathenesserplein. De politie vertrouwde het niet en controleerden de twee. Een inzittende rende weg, maar werd in de buurt naar de grond gewerkt. Hij had een vuurwapen op zak.

De andere man ging er in de auto vandoor. Hij werd klemgereden bij de Witte de Withstraat. Niet bekend is of hij iets op zijn kerfstok heeft.