Breakdancetoppers uit Rotterdam gaan voor de wereldtitel

De Nederlandse breakdanceformatie The Hustle Kidz staat al jaren eenzaam aan de top in ons land. Ook internationaal wonnen de Kidz talloze prijzen. De twee Rotterdamse leden doen volgende week een gooi naar de wereldtitel. Het wordt een thuiswedstrijd.

"Het is de eerste keer dat mijn moeder komt kijken. Dat is wel tof", zegt Rotterdammer Menno van Gorp. Hij begon in 2001 met breakdancen en werd in 2014 wereldkampioen, als eerste Nederlander. Geen landgenoot heeft hem nog kunnen opvolgen.

De Red Bull BC One World Final wordt voor het eerst gehouden in Nederland, op 4 november in Amsterdam. Zestien van de beste breakdancers uit de wereld zijn geselecteerd voor de finale. Naast Menno doet ook Hustle Kid Shane Boers mee. "Wij zitten als enige twee Nederlanders in de top van de wereldfinale. We zijn van de dezelfde crew ook nog eens. Dus dat is iets heel speciaals."

Er is ook nog een wildcard te verdienen. Daarvoor wordt een laatste battle gehouden waaraan Justen Beer, ook een Hustle kid, als enige Nederlander deelneemt. Die battle is op donderdag 2 november.