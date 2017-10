FC Dordrecht verliest in matige wedstrijd

FC Dordrecht heeft vrijdagavond verloren van RKC Waalwijk. De ploeg van Gérard de Nooijer verloor in het Mandemakers Stadion met 1-0. Dylan Seys maakte het doelpunt voor de Waalwijkers.

De eerste dertig minuten waren voor FC Dordrecht. Ondanks dat het geen goede wedstrijd was van beide kanten, kwam ‘Dordt’ wel tot de meeste kansen en het betere spel.

RKC gooide echter roet in het eten. Voor rust kwam de ploeg van Peter van den Berg namelijk op een 1-0 voorsprong via Dylan Seys. De speler, die Sparta eerder dit seizoen hoogstpersoonlijk uit de beker knalde, kreeg de bal van oud-Spartaan Johan Voskamp en schoot de bal in de rechterhoek achter keeper Fij.

FC Dordrecht kreeg gedurende de tweede helft via onder andere Alkan nog wat kansen op de gelijkmaker, maar keerde uiteindelijk zonder resultaat huiswaarts. De Dordtenaren staan nu op de 12e plek in de Jupiler League.

Scoreverloop

1-0 36' Dylan Seys

Opstelling FC Dordrecht

Fij; Stankov, Amefor, Alkan, Misidjan; Hamer, Mahmudov, Bakker; Calcan, Arias, Mutzers