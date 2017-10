AkzoNobel nu zelf op het overnamepad

Verf- en Lakfabrikant AkzoNobel is nu zelf op het overnamepad. De Nederlandse multinational heeft het Amerikaanse Axalta Coatings benaderd voor een fusie, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

AkzoNobel was lange tijd zelf doelwit van overnamepogingen door de Amerikaanse branchegenoot PPG Industrie. Drie keer wees de directie een bod af, tot onvrede van een grote groep aandeelhouders.

AkzoNobel heeft in onze regio vestigingen in Rotterdam, Rhoon en Groot Ammers. Inmiddels heeft de directie besloten om Industrial Chemicals in de Botlek te verkopen. Het overnamebod op Axalta - een producent van lakken voor auto's en de industrie - bevestigt dat AkzoNobel zich volledig op lakken en verf wil concentreren.

De koers van Axalta is op de beurs in New York omhoog geschoten door het nieuws. Het bedrijf wil, evenals AkzoNobel, niet reageren op de berichten.