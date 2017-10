Quint op vier pootjes naar warm gastgezin

Quint op de operatietafel in Utrecht

Quint vlak nadat hij werd gevonden met vijf poten had

Het zwerfkatertje Quint is vrijdag na een zware operatie in Utrecht overgebracht naar een gastgezin. Quint blijft daar naar verwachting twee weken om aan te sterken.

Quint werd donderdag bij de faculteit Diergeneeskunde geopereerd door een team van chirurgen. Hij werd er verlost van zijn vijfde pootje. Ook is een deel van zijn heupkop verwijderd.

Volgens Ineke Jochims was het een ingewikkelde operatie, maar gaat het nu redelijk met het katertje. "Hij moet twee weken lang met een kap om lopen en daar was hij niet blij mee. Maar het moet. We kunnen niets riskeren met zijn heup."

Quint blijft twee weken in een gastgezin dat anoniem wil blijven. Daarna gaat hij naar verwachting naar de opvang van Zwerfkatten Rijnmond. Daar moet hij langzaam weer leren lopen. "Het is een heel lief beestje. We hopen dat hij hier goed doorheen komt, het liefst zonder pijn", aldus Ineke.

De dierenarts vertelt

Komende zondag is het open dag bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Daar zal veel aandacht zijn voor 'de zaak-Quint'. Er zijn veel foto's van Quint en de dierenarts die het beestje als eerste heeft verzorgd komt vertellen wat er nu allemaal precies aan de hand was.