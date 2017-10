Van der Gaag: 'We hebben geknokt'

Mitchell van der Gaag

Excelsior won vrijdagavond van FC Twente. In de Grolsch Veste ging de ploeg van Mitchell van der Gaag er met een 3-1 overwinning vandoor. De trainer was na afloop dan ook erg tevreden met de uitoverwinning in Enschede.

Het was voor de Kralingers niet de eerste uitoverwinning. Maar liefst dertien van de veertien behaalde punten werden op vreemde bodem binnen gehaald. "Uiteraard ben ik heel tevreden met de overwinning. Ik zag weer een ploeg die keihard heeft gewerkt en geknokt heeft. De jongens van de bank gingen daar ook in mee." Hicham Faik was tegen FC Twente beslissend. Hij scoorde een vrije trap en legde een hoekschop keurig op het hoofd van Milan Massop. "We hebben het met hem erover gehad, dat hij te weinig scoort voor iemand met zijn kwaliteit. Vorig jaar heeft hij twee geweldige afstandsschoten tegen Vitesse gescoord en nog tegen AZ van wat dichterbij. Maar dat is wel te weinig. Elk afstandsschot moet op goal en daar moet je ook op trainen, hoe goed je ook bent. Daar is hij mee bezig."