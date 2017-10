De Nooijer: 'Doen ons zelf tekort'

FC Dordrecht wist vrijdagavond niet van RKC te winnen. In Waalwijk verloren de Schapenkoppen met 1-0 door een doelpunt van Dylan Seys. Toch zag trainer Gérard de Nooijer lichtpuntjes.

"Als je kijkt naar deze wedstrijd dan moet je na een half uur misschien wel 3-0 of 4-0 voor staan", zegt De Nooijer tegenover RTV Rijnmond.

"De kansen en de mogelijkheden hebben we daarvoor gehad. En ik denk dat we het beste voetbal speelde van dit seizoen. Met de ruimtes die we kregen, deden we te weinig om het écht af te dwingen."

Ondanks de nederlaag gaat met het FC Dordrecht in de Jupiler League, helemaal niet zo slecht. "Daarom vind ik het ook zo jammer dat we dit soort wedstrijden niet winnen. Er waren kansen genoeg en we doen onszelf tekort. Maar we kunnen wel op deze voet verder. Het voetbal dat we in de eerste helft spelen, moet je 90 minuten lang doorzetten."