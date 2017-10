Zwemmer onwel en zakt naar bodem van bad

Zwembad Blokweer

Een wedstrijdzwemmer van zwemclub De Wiekslag is zaterdagochtend in het zwembad van Sportcentrum Blokweer in Alblasserdam tijdens een training onwel geworden.

De man zakte naar de bodem van het bad, maar hij kon op tijd uit het water worden gehaald. De zwemmer was even buiten bewustzijn, maar kwam snel weer bij. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.