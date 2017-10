De Blauwbilgorgel viert 75ste verjaardag

Het bekendste gedicht van de Dordtse dichter Cees Buddingh' is dit weekend 75 jaar oud. Buddingh' schreef het waarschijnlijk eind oktober 1942.

Vanwege de viering is er vrijdag een nieuw boek over het gedicht gepresenteerd in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.

Het gedicht De Blauwbilgorgel gaat over een fantasiedier, en bestaat voor een groot deel uit onzinwoorden, zoals schorgel, porgel, rimmelrijst en knezidon.

Kunstwerk

Sinds 2014 hangt er in het centrale bibliotheek in Dordrecht het kunstwerk 'Blauwbilgorgel' , gemaakt door kunstenares Katinka van Haren.