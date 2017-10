Tariq Ramadan opnieuw beschuldigd van seksueel geweld

De islamdeskundige Tariq Ramadan, voormalig adviseur van de gemeente Rotterdam, is voor de tweede keer beschuldigd van seksueel geweld. Dat melden Franse media.

De nieuwe beschuldiging komt van een 45-jarige vrouw, die anoniem wil blijven. Ze heeft aangifte gedaan. Vorige week werd Ramadan door de Franse schrijfster en activiste Henda Ayari beschuldigd van verkrachting.

"Ik heb nooit de naam durven noemen uit angst voor vergelding. Hij bedreigde mij en mijn kinderen. Ik was bang en hield het stil", schrijft Ayari op Facebook.

Bruggenbouwer

De van oorsprong Egyptische Tariq Ramadan ging in 2007 in Rotterdam aan de slag als 'bruggenbouwer' tussen moslims en niet-moslims.

Hij raakte echter verschillende keren in opspraak, onder meer omdat hij homoseksualiteit zou afwijzen. In 2009 werd hij in Rotterdam ontslagen.