Claudia Smith wilde graag het volgende weten

Ik reis graag met het openbaar vervoer. Tijdens zo'n reis vroeg ik mij af hoe er bepaald wordt hoeveel mensen er in een bus, tram of metro mogen zitten. En waarom zitten er meer mensen in een tram dan in een bus?

Vraag het de Bieb luister je elke zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur op Radio Rijnmond.