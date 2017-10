Fitnesswerknemers voeren fietsend actie voor cao

Werknemers voeren actie op de fiets (Foto: FNV) Petitie aangeboden aan directie Fitland (Foto: FNV)

Een groep werknemers van fitnesscentrum Fitland heeft zaterdagmiddag in Rotterdam een petitie aangeboden aan de directie van het bedrijf. Ruim 400 mensen hebben de petitie ondertekend. Volgens vakbond FNV is dit de eerste actie in de fitnessbranche ooit.

Ze willen betere arbeidsvoorwaarden met een eerlijk en fatsoenlijk loon en doorbetaald worden bij ziekte. 'De situatie is totaal ongezond. Mensen krijgen niet meer dan het wettelijke minimumloon, als je ziek wordt zijn de eerste twee dagen onbetaald en ze bouwen geen pensioen op', zegt FNV. Spinning

De werknemers voeren actie voor de Fitland aan het Delftseplein. Daar werden zaterdagmiddag spinninglessen gegeven. De werknemers voeren actie voor de Fitland aan het Delftseplein. Daar werden zaterdagmiddag spinninglessen gegeven. Volgens de vakbond weigeren de werkgevers een cao af te spreken. Er werken ongeveer 10.000 mensen in de fitnessbranche.