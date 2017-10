Ruim 2500 Marokkaanse Nederlanders lopen protestmars

Zo'n 2.500 Marokkaanse Nederlanders demonstreren zaterdagmiddag in Rotterdam tegen onderdrukking van inwoners in het Rifgebied in Marokko.

De demonstratie begon op het Schouwburgplein, daarna lopen ze een protestmars, onder meer via de Coolsingel.

Omgekomen visverkoper

De actie is een jaar na de dood van een visverkoper in havenstad Al Hoceima. De man werd geplet in een vuilniswagen. Hij was de wagen ingegaan om zijn vis terug te pakken, die door de autoriteiten in beslag was genomen.

Daarna ontstonden er protesten in het Rifgebied tegen sociale onrechtvaardigheid. Sindsdien zijn honderden mensen gevangen gezet.

De organisatoren van de demonstratie in Rotterdam willen meer aandacht voor de omstandigheden in het Rifgebied. In juni gingen honderden Marokkaanse Nederlanders ook al de straat op in Rotterdam.



De politie schat dat er tussen de 2.500 en 3.000 mensen meeliepen met de demonstratie. "De demonstratie is keurig verlopen", zegt een woordvoerder. "Alleen een mevrouw die het duidelijk niet eens was met de actievoerders hebben we moeten verzoeken om haar kritiek ergens anders te uiten, om erger te voorkomen. Verder is er niets gebeurd."

Er is aan het einde van de stoet wel een kleine ruzie geweest, waarbij iemand in het gezicht werd bespuwd. Maar volgens de politie hadden de ruziemakers niets met de demonstratie te maken. Een van de mannen is opgepakt.