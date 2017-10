Ruim duizend Marokkaanse Nederlanders lopen protestmars

Zo'n 1.500 Marokkaanse Nederlanders demonstreren zaterdagmiddag in Rotterdam tegen onderdrukking van inwoners in het Rifgebied in Marokko.

De demonstratie begon op het Schouwburgplein, daarna lopen ze een protestmars, onder meer via de Coolsingel.

Omgekomen visverkoper

De actie is een jaar na de dood van een visverkoper in havenstad Al Hoceima. De man werd geplet in een vuilniswagen. Hij was de wagen ingegaan om zijn vis terug te pakken, die door de autoriteiten in beslag was genomen.

Daarna ontstonden er protesten in het Rifgebied tegen sociale onrechtvaardigheid. Sindsdien zijn honderden mensen gevangen gezet.

De organisatoren van de demonstratie in Rotterdam willen meer aandacht voor de omstandigheden in het Rifgebied. In juni gingen honderden Marokkaanse Nederlanders ook al de straat op in Rotterdam.