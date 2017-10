Praat mee over Roda JC-Feyenoord

Bijna tweehonderd kilometers zitten tussen het Parkstad Limburg Stadion en De Kuip. Feyenoord speelt vandaag één van de verste uitwedstrijden van het eredivisieseizoen. De landskampioen gaat namelijk in Kerkrade bij hekkensluiter Roda JC op bezoek.

Uiteraard is dit duel via RTV Rijnmond te volgen: via de radio en onze website. Om 18:00 uur begint Radio Rijnmond Sport met presentator Bart Nolles. Vanaf 18:30 uur zullen Dennis van Eersel en Sinclair Bischop in Limburg live het radioverslag verzorgen. De radio-uitzending duurt tot 21:00 uur. Ook houden we een liveblog bij.

