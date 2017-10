Kuyt geridderd voor verdiensten in het Nederlandse voetbal

Dirk Kuyt schoot Feyenoord op 14 mei 2017 voor het eerst in achttien jaar naar de landstitel (Foto: ANP)

Dirk Kuyt is zaterdag koninklijk onderscheiden door burgemeester Cornelis Visser van de gemeente Katwijk. De oud-voetballer van Feyenoord heeft de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau gekregen. Hij werd geridderd vlak voor de wedstrijd Quick Boys-VVOG in de derde divisie zaterdag.

Kuyt heeft zich volgens de burgemeester langdurig ingezet voor het Nederlands Elftal en bij Nederlandse en buitenlandse voetbalclubs. Verder vindt de burgemeester van Katwijk dat de voormalig Feyenoorder tijdens zijn loopbaan Katwijk altijd op een positieve manier op de kaart gezet. Daarnaast zet de oud-international zich in voor de gehandicaptensport door middel van zijn Kuyt Foundation. Op 14 mei 2017 speelde Kuyt zijn laatste officiële wedstrijd. Hij scoorde voor Feyenoord een hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo, waardoor de Rotterdammers voor het eerst in achttien jaar de landstitel pakten.