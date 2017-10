Uurtje langer slapen vannacht door wintertijd

Om 03.00 uur aankomende nacht gaat de klok een uur terug. Dan gaat de wintertijd in. Betekent dat we een uurtje langer kunnen slapen.

Sinds 1977 verzetten we twee keer per jaar de klok. Het is toen ingevoerd als besparing, want als het een uur langer licht is kunnen de lampen later aan. De klok wordt inmiddels in bijna zeventig landen verzet.

Niet iedereen vind dat geschuif met de tijd handig. Een petitie om de zomertijd af te schaffen is inmiddels 40.000 keer getekend. Mens en dier zouden er teveel last van hebben.