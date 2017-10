Verhaar over zijn situatie bij Sparta: 'Het is lastig'

Thomas Verhaar

Voor Thomas Verhaar is dit seizoen eentje van 'ups and downs'. De aanvaller van Sparta heeft nog maar drie keer speeltijd in de eredivisie gekregen. Hij maakt vooral zijn minuten bij Jong Sparta in de tweede divisie en zit in een lastige situatie: "Het is anders dan de voorgaande jaren."

Sparta-trainer Alex Pastoor wil thuis tegen FC Groningen met hetzelfde team aantreden dat vorige week een punt pakte tegen Excelsior (1-1). Ook werkten de Rotterdammers twee weken geleden in Amsterdam een goed uur af tegen Ajax (4-0). "De jongens die de vorige twee wedstrijden hebben gespeeld deden het aardig. Dan is het logisch dat hij (Pastoor, red.) niet zo snel wisselt. Maar ik heb niet het idee dat deze elf jongens alle wedstrijden gaan spelen", aldus Verhaar. "Als je goed blijft trainen en jezelf laat zien, dan kom je vanzelf wel weer op." De flankaanvaller blijft knokken voor zijn plek: "Ik ga met een glimlach naar het werk en haal plezier uit de trainingen. Ik denk dat ik mezelf nog altijd kan ontwikkelen."