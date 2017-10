Nieuwkoop: 'Veel ploegen hebben het lastig in Kerkrade'

Bart Nieuwkoop verwacht zaterdag 'een lastige wedstrijd' tegen hekkensluiter Roda JC. De rechtsback van Feyenoord, die geen last meer heeft van zijn hamstringblessure, vindt dat niet alleen zijn ploeg moeizaam in Zuid-Limburg speelt: "Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat veel ploegen het lastig hebben in Kerkrade."

Nieuwkoop ziet het kunstgrasveld van Roda JC niet als een 'risicootje' voor hem: "Bij de reserves speelde ik ook op kunstgras. Dat verliep allemaal goed." Uit voorzorg speelde Nieuwkoop De Klassieker van vorige week tegen Ajax (1-4), niet mee. "Dat was balen", zegt de rechtervleugelverdediger. "Die wedstrijd wil je graag spelen. Maar ik ben er lang uit geweest. Daarom ben ik blij dat ik tegen Swift de negentig minuten heb kunnen volmaken. Daar kan ik op voortborduren." De rechtsachter vindt dat zijn ploeg stappen blijft maken, ondanks de verloren partijen in de Champions League. "We hebben elke keer het positieve eruit gehaald en meegenomen naar het volgende duel. Dat heeft alleen nog niet geresulteerd in een gelijkspel of winst", aldus Nieuwkoop.