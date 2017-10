Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis verslaat ongeslagen koploper

Excelsior Maassluis heeft zaterdag in de tweede divisie een knappe zege geboekt tegen VV Katwijk. Het team van trainer Jeroen Rijsdijk was thuis met 3-0 te sterk voor de ongeslagen koploper. De doelpunten kwamen op naam van Vincent van den Berg (2x) en Kevin Vink.

Het is de derde zege op rij voor de Tricolores. Excelsior Maassluis staat na tien wedstrijden op de vierde plaats met zestien punten.

Jong Sparta boekte de eerste zege van het seizoen. Op het Kasteel werd De Treffers met maar liefst 5-1 verslagen. George Dobson, Youri de Winter, Thomas Verhaar en Yani Bouras (2x) waren de Rotterdamse doelpuntenmakers. De belofteploeg blijft na tien wedstrijden in de tweede divisie nog wel lantaarndrager. Jong Sparta heeft zes punten.

Barendrecht kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen HHC Hardenberg (0-0). De ploeg van trainer Adrie Poldervaart is terug te vinden op de dertiende plaats met elf punten.

Derde divisie zaterdag

Spijkenisse pakte de eerste overwinning van het seizoen. In Overijssel werd Jong FC Twente op het eigen complex met 1-0 verslagen. Serginho van AxelDongen werd met zijn doelpunt de matchwinnaar van Spijkenisse. De groen-witten staan zeventiende met zeven punten uit tien duels.

ASWH kwam in het uitduel tegen DVS '33 Ermelo niet verder dan 0-0. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht is de nummer veertien in de derde divisie zaterdag met tien punten uit negen partijen.

Capelle verloor in eigen huis met 2-0 van Jong FC Groningen. De ploeg van trainer Winand van Loon staat na acht wedstrijden op de twaalfde plek met tien punten.

Hoofdklasse A

SteDoCo boekte tegen Argon een 3-0 thuisoverwinning. Jordey van Dam, Joran Schröder en Jesse Wielinga waren verantwoordelijk voor de doelpunten van de gastheren. De ploeg uit Hoornaar is tweede met zeventien punten uit acht duels.

RVVH boekte de tweede competitiezege op een rij. De ploeg uit Ridderkerk won in Sassenheim met het minimale verschil van Ter Leede (1-0). Sanzio Dieterich maakte het enige doelpunt voor RVVH. De Ridderkerkers klimmen na deze zege op de ranglijst naar de veertiende plaats. Giovanni Franken speelde met zijn ploeg negen wedstrijden en behaalde daarin acht punten.

De andere ploeg uit Ridderkerk in de hoofdklasse A, Rijsoord, ging in eigen huis met 2-1 onderuit tegen Zwaluwen. Voor de Ridderkerkers benutte Ard Hartman een penalty. Aan de kant van de Vlaardingers waren Ricardo Merrelaar en Jerry Scholman doeltreffend. Rijsoord is na negen wedstrijden de nummer acht met twaalf punten. Zwaluwen staat elfde met negen punten uit acht duels.

Smitshoek verloor in Amsterdam met 3-2 van AFC. Goals van Rutger van der Kleij en Bart Deprez (penalty) konden een nederlaag voor de Barendrechtse club niet voorkomen. De oranjehemden staan na acht duels op de dertiende plek met acht punten.