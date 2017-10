Feyenoord loopt zich stuk op Roda JC

Feyenoord heeft zaterdag weer duur puntverlies geleden. De Rotterdammers kwamen in Kerkrade niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen hekkensluiter Roda JC. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst kreeg genoeg kansen, maar wist dat kansenoverschot niet in doelpunten uit te drukken.

De thuisploeg was in de vierde minuut dicht bij het openingsdoelpunt via Feyenoord-huurling Simon Gustafson, maar de kopbal van de Zweed ging via Kevin Diks uiteindelijk naast. Een kleine vijf minuten later kreeg Steven Berghuis een goede mogelijkheid om de score te openen, alleen had hij de bal bij de tweede paal moeten koppen in plaats van binnen tikken met zijn been.

Twee minuten later was het wel raak voor de buitenspeler van de Rotterdammers. Berghuis voerde zijn handelsmerk goed: vanaf de rechterkant naar binnen snijden en vervolgens met links op het doel uithalen (0-1). Lang kon Feyenoord niet genieten van die voorsprong. Dani Schahin stond geen buitenspel toen hij alleen op doelman Brad Jones af mocht. Hij omspeelde de Australiër en bracht de gelijkmaker op het scorebord (1-1).

Na dit doelpunt kreeg een flauw Feyenoord wel een aantal mogelijkheden om te scoren. Sam Larsson, die een zeer aardige eerste helft speelde, was met twee vrije trappen dicht bij de 1-2. Die werden alleen niet tot een doelpunt gepromoveerd. Twee minuten voor rust stuitte Jens Toornstra met zijn poging op Jurjus.

Kansen in overvloed, nul rendement

Feyenoord creëerde na de rust genoeg kansen om op voorsprong te komen. De Rotterdammers verkwanselden echter deze mogelijkheden eigenhandig. Zo moesten vooral Tonny Vilhena (gleed weg) en Toornstra (misser van dichtbij) scoren. De middenvelders van Feyenoord lieten het scoren na. Al hield Roda JC-doelman Hidde Jurjus een aantal keer met kunst- en vliegwerk het Limburgse doel schoon.

De Rotterdammers beten zich stuk op de Limburgse muur. Feyenoord kwam in de laatste minuten een paar keer goed weg. Jeremiah St. Juste kon een bal van Tsiy-William Ndenge vlak voor de lijn wegtrappen en Jones zag er niet goed uit op een schot van Gyliano van Velzen. Gelukkig voor de Australische doelman werd zijn flater geen doelpunt.

Van Bronckhorst kon met zijn ploeg voor de derde keer op rij niet winnen. Volgende week speelt Feyenoord de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Roda JC-Feyenoord 1-1 (1-1)

11' 0-1 Steven Berghuis

17' 1-1 Dani Schahin

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Diks, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra (74' Boëtius), Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson (84' Kramer)