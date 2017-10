Van Bronckhorst na Roda JC-Feyenoord: 'Te weinig gekregen'

Feyenoord kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen hekkensluiter Roda JC. Giovanni van Bronckhorst vindt dat zijn ploeg onnodig puntverlies heeft geleden: "Als we hier met minimaal twee à drie doelpunten verschil weg gaan, dan was dat de juiste afspiegeling van de wedstrijd geweest. Maar dan moet je die kansen ook maken."

De trainer van de Rotterdammers kan lastig zeggen of het missen van al die kansen door pech of het gebrek aan vertrouwen komt. "Het heeft natuurlijk een met het ander te maken", zegt de coach. "Dan is het moeilijker om te voetballen. Maar ik vind dat we in de tweede helft hebben gevochten en goed hebben gevoetbald." Het enige wat Van Bronckhorst zijn spelers verwijt, is dat zij de kansen niet hebben afgemaakt. "Dit is wel de manier waarop we verder moeten gaan."

"We moeten dit verwerken en ermee omgaan", aldus de trainer van de landskampioen. "We hebben het als team goed gedaan en genoeg kansen gecreëerd, maar we hebben te weinig gekregen."