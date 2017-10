Overige sporten: derbyzege waterpoloërs ZPB, nederlaag TPP

De waterpolomannen van ZPB H&L Productions hebben de derby tegen het Rotterdamse SVH met 18-11 gewonnen. In het eigen bad stonden de Barendrechters bij de rust al met 9-5 voor.

SVH begon het duel nog wel goed en kwam op een 2-0 voorsprong. Vervolgens nam ZPB het heft in handen en kwam de zege van de ervaren eredivisieploeg niet echt meer in gevaar. Maurice Dentro (ZPB) werd met vijf treffers de topscorer van deze derby. Door de zege stijgt ZPB naar de subtop. Promovendus SVH verkeert in de onderste regionen.

Een samenvatting van ZPB - SVH is maandag te zien bij TV Rijnmond en op onze website.

Zaalvoetbal

De zaalvoetballers van TPP-Rotterdam hebben de competitiewedstrijd tegen Amicitia met 5-3 verloren. In het Rotterdamse Topsportcentrum was de ruststand tegen de promovendus 2-2. Regino Resida, Jaouad El Yaagoubi en Felix Verhaar maakten de goals voor TPP. Door de nederlaag zakt de ploeg van coach Abdul Marbah naar de onderste regionen van de eredivisie.

Een samenvatting van dit duel is in maandag te zien op TV Rijnmond en onze website.

Basketbal

De basketbaldames van Renes/Binnenland hebben zaterdagavond in Landsmeer een goede zege geboekt tegen Loon Lions. Het basketbalteam uit Barendrecht boekte een 70-66 overwinning tegen de nummer drie van de basketball league dames. Binnenland komt na deze overwinning met zes punten op gelijke hoogte met Loon Lions en staat nu in het linkerrijtje.

Rugby

Het gaat niet goed met rugbyclub The Hookers in de ereklasse. De rugbyers uit Hoek van Holland verloren met 36-20 het cruciale duel tegen concurrent DSR-C. Na deze nederlaag in Delft staat The Hookers onderaan met twee punten uit zes wedstrijden.