Afgewaaide takken en weggeblazen dakpannen. De storm heeft in de regio Rijnmond vooral dit soort schade aangericht. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Het waaide het hardst in het noorden van Nederland. In de Eemshaven zwol de wind rond 04.00 uur even aan tot kracht 10. Volgens weerman Ed Aldus noteerde Hoek van Holland windkracht 9.