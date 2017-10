LIVE: Sparta-FC Groningen (2-1)

Het belangrijke Eredivisie-duel Sparta-FC Groningen is zondagmiddag uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond. Op het Kasteel wordt om 14.30 uur afgetrapt, de uitzending begint al om 13.00 uur.

In de eerste anderhalf uur van de sportshow zal er uitgebreid worden vooruitgeblikt op de ontmoeting tussen de twee ploegen die slecht aan het seizoen zijn begonnen. Sparta is de nummer laatst in de Eredivisie, FC Groningen staat op de dertiende plaats. Beide trainers (Alex Pastoor en Ernest Faber) staan onder druk en zullen ten koste van alles willen winnen.

Naast de vooruitblik op Sparta-FC Groningen praten we na over het puntenverlies van Feyenoord. De kampioen kwam gisteren tegen staartclub Roda JC niet verder dan 1-1.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Breuer, Fischer, Floranus; Dougall, Sanusi, Spierings, Duarte; Brogno, Mühren

Scoreverloop

1-0 22' Robert Mühren1-1 36' Ludovit Reis2-1 43' Loris Brogo