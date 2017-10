Sparta rekent af met FC Groningen

Sparta heeft weer eens een wedstrijd gewonnen in de eredivisie. Tegen FC Groningen won de ploeg van Alex Pastoor op Het Kasteel met 2-1. De doelpunten aan Spartaanse kant kwamen op naam van Robert Mühren en Loris Brogno. Sparta staat nu vijftiende.

De eerste tien minuten waren voor Sparta. De ploeg uit Rotterdam-West had veelal de bal en de wedstrijd speelde zich dan ook veel op de helft van FC Groningen af. Het leverde voor de Spartanen niet heel veel kansen op. Sterker nog, FC Groningen werd in die fase die daarop volgde wat sterker én kreeg zelfs een kans. Uit een hoekschop kreeg verdediger Mike Te Wierik een schotkans in het strafschopgebied, maar keeper Kortsmit bracht redding.

Drie goals in eerste helft

Uiteindelijk beloonde Sparta zichzelf wel met een doelpunt. In de 22e minuut zette Robert Mühren Sparta op voorsprong, die wel een aantal instanties nodig had. Maar in de 36e minuut stond Groningen alweer op gelijke hoogte. De tweede kans van het duel ging erin voor de ploeg van Ernest Faber. Ludovit Reis mocht van afstand aanleggen en zag zijn schot binnenvallen. Roy Kortsmit zag er bij die goal niet goed uit.

Vlak voor rust kreeg Sparta een (makkelijk gegeven) strafschop. Robert Mühren ging na een licht duwtje liggen en kreeg van Bas Nijhuis een penalty. Vanaf elf meter was Loris Brogno koel. Hij schoot de bal hoog in de rechterhoek.

Lat, paal en rood

In het begin van de tweede helft domineerde Sparta in eerste instantie, maar zag dat overwicht wél kansen, maar geen doelpunten opleveren. FC Groningen kwam vooral in de absolute slotfase heel dichtbij de gelijkmaker. Lars Veldwijk schoot op de paal en Jesper Drost op de lat. Daarnaast pakte talent Mark Veenhoven nog een rode kaart, nadat hij Lars Veldwijk hard van achteren neerhaalde omdat hij op weg leek naar een doelpunt.

Scoreverloop

1-0 22' Robert Mühren1-1 36' Ludovit Reis2-1 43' Loris Brogno (strafschop)

Bijzonderheden: 90' Rode kaart Mark Veenhoven

Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Breuer, Fischer, Floranus (Goodwin 63'); Dougall, Sanusi, Spierings, Duarte (Proschwitz 85'); Brogno (Veenhoven 70'), Mühren